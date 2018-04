Heidelberg. (pol/mün) Am Montagmittag kam es in der Heidelberger Südstadt zu einer Fettexplosion, bei der eine 79-jährige Frau schwer verletzt wurde. Nachdem Öl in einem Topf erhitzt wurde, hatte es zu brennen begonnen. Die ältere Dame wollte die Flammen mit Wasser aus einer Gießkanne ablöschen, berichtet die Polizei. Das Wasser verdampfte bei Kontakt mit dem Öl schlagartig und führte zur Explosion. Durch den Feuerball fing die Küche in dem Mehrfamilienhaus in der Rohrbacher Straße Feuer.

Die 79-Jährige wurde mit schweren Brandverletzungen an Gesicht und Händen ins Krankenhaus gebracht und wird nun auf der Intensivstation behandelt. In Folge der Explosion und des Brandes entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es zu kurzeitigen Verkehrsbehinderungen, da die Straße nur auf einer Spur befahren werden konnte. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Rohrbach und Leimen musste für eine halbe Stunde eingestellt werden.