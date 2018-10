Heidelberg. (pol/noa/rl) In der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses ist am Dienstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wurde das Feuer gegen 16 Uhr in einer Kellerwohnung entdeckt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Curiestraße konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte das Feuer. Die Brandursache sei jedoch unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Bereits gegen 17.45 Uhr wurde ein 34-Jähriger verhaftet, der den Brand offenbar gelegt hat.

Der 34-Jährige wohnte bei einem gleichaltrigen Freund. Nach einem Streit am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr forderte der Wohnungsinhaber den 34-Jährigen offenbar auf, wieder auszuziehen. Aus Ärger darüber steckte der 34-Jähirge gegen 15.30 Uhr Kleider in einen Kleiderschrank in der Einzimmerwohnung seines Freundes und zündete diese an. Danach verließ er den Tatort und informierte seinen Bekannten über das Feuer. Die Bewohner des Hauses bemerkten die starke Rauchentwicklung gegen 16 Uhr und konnten die Flammen gemeinsam mit der Feuerwehr löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weiteres Wohnungsinventar und das Gebäude verhindern. Gegen 17.45 Uhr fand die Polizei den 34-jährigen Verdächtigen in der Bahnhofstraße und nahm ihn fest. Am Mittwoch wurde der mutmaßliche Brandstifter dem Haftrichter vorgeführt und wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.