Heidelberg. (pol/rl) Ein bewusstlos auf Hauptstraße liegender 25-Jähriger wurde der Polizei am Sonntagmorgen in der Altstadt gemeldet. Als die Polizei gegen 2.30 Uhr in der Hauptstraße eintraf, fanden die Beamten den laut Polizeibericht stark Betrunkenen und riefen eine Notärztin. Nach seiner Erstversorgung sollte der 25-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Doch plötzlich war der Betrunkene wieder erstaunlich munter und wurde aggressiv: Er riss sich einen Infusionszugang aus dem Arm und warf einem Sanitäter sein Mobiltelefon an den Kopf. Nachdem die Polizisten den Mann wieder auf die Trage gedrückt und festgeschnallt hatten, konnte er in den Rettungswagen gebracht werden. Hier wehrte sich der 25-Jährige weiter gegen die Behandlung. Er spuckte um sich, schlug auf die Rettungskräfte und Polizisten ein und beleidigte sie.

Nachdem die Notärztin feststellte, dass kein akuter Behandlungsbedarf vorliege, wurde der aggressive 25-Jährige von der Polizei auf das Revier gebracht. Hier ergab ein Alkoholtest, dass er fast 2,5 Promille intus hatte. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er in die Obhut seiner Frau entlassen.