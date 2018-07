Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Einen Verkehrsunfall verursachte ein 49-jähriger betrunkener Radfahrer am Donnerstagabend auf der Neuenheimer Landstraße. Der Mann fuhr auf dem Radweg in Richtung Neuenheim, als er beim Vorbeifahren an einem Fußgänger, diesen leicht am Körper streifte. Daraufhin verlor er laut Polizeibericht vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn.

Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in die Klinik gebracht werden. Die Polizeibeamten bemerkten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Radfahrers. Zu einem Atemalkoholtest war er nicht bereit. Aufgrund einer richterlicher Anordnung wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.