Heidelberg. (pol/eka) Ein Betrunkener 26-jähriger hat bei einem Ladendiebstahl am Dienstagabend im Stadtteil Bergheim mehrere Flaschen Alkohol mitgehen lassen. Der Mann nahm kurz vor 21 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Kurfürstenanlage eine Flasche Wodka und eine Flasche aus dem Regal und steckte diese unter seine Jacke. Anschließend nahm er noch eine Flasche Jägermeister aus der Auslage und trank diese aus. Danach verließ er, ohne zu bezahlen, den Markt. Unmittelbar nach dem Kassenbereich wurde er von einem Detektiv, der die Tat beobachtet hatte, angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.



Nachdem durch die Polizei die Identität des Mannes festgestellt worden war, musste dieser in Gewahrsam genommen werden, da er nicht mehr in der Lage war, sich auf den Beinen zu halten. Einen Alkoholtest konnte er ebenfalls nicht mehr durchführen. Er schlief zunächst seinen Rausch in der Gewahrsamszelle aus, bevor er kurz vor Mitternacht in die Obhut seines Bruders entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Zudem geht ihm eine Rechnung für die Unterbringung in der Arrestzelle zu.