Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/rl) Deutlich betrunken war laut Polizeibericht ein 37-Jähriger, der mit seinem VW am Freitagabend die Hans-Bunte-Straße entlangfuhr. Vor der Kreuzung zur Hugo-Stotz-Straße übersah er gegen 20.14 Uhr einen am Straßenrand geparkten Seat Ibiza und rammte diesen. Beide Autos schleuderten in den Kreuzungsbereich, wobei der Unfallverursacher unverletzte blieb.

Die eintreffenden Beamten stellten bei dem VW-Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Fahrer musste auf dem Polizeirevier eine Blutrobe

abgeben und seinen Führerschein abgeben. Der 37-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Beide Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 8000 Euro.