Heidelberg. (pol/rl) Insgesamt elfmal innerhalb von 13 Minuten wählte eine 63-jährige Frau Mittwochnacht, 18. Juni, den Notruf der Polizei in Heidelberg und berichtete, dass das Nachbarhaus angeblich verschimmelt sei. Nachdem die Beamten ihr sagten, dass sie sich da an das Gesundheitsamt der Stadt Heidelberg wenden müsse, rief die Frau gegen 0.35 Uhr kurzerhand die Feuerwehr an und meldete einen Wohnungsbrand in Neuenheim. Als eine Polizeistreife und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr eintrafen, wurden diese von der Seniorin freundlich begrüßt. Auf Nachfrage, wo es denn brennen würde, entgegnete die offensichtlich alkoholisierte Frau, dass sie den Brand nur vorgetäuscht habe, damit jemand ein Ohr für ihr Anliegen hätte. Sie redete sich dabei derart in Rage, dass sie nicht mehr beruhigt werden konnte und mit auf das Revier genommen wurde. Dort wurde sie von einer Ärztin untersucht.