hö. Als die Berufsfeuerwehr am Sonntagmorgen gegen 7.20 Uhr zu einem Brand im Czernyring gerufen wurde, sah sie schon bei der Anfahrt den starken Rauch, der aus einem Fenster im ersten Stock des sogenannten "Toys 'R' Us"-Komplexes herausquoll. Mit einer Drehleiter gelang den Einsatzkräften, die von 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach unterstützt wurden, der Einstieg ins Fenster; das Feuer, das offenbar in der Küche ausgebrochen war, hatten sie schnell unter Kontrolle. Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, allerdings gibt es noch keine Erkenntnisse, was den Brand ausgelöst hat.