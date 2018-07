Heidelberg. (pol/eka) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend wurde im Stadtteil Neuenheim eine 82-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 48-jähriger Mann war kurz nach 18 Uhr mit seinem Audi in der Ladenburger Straße von der Brückenstraße in Richtung Schulzengasse unterwegs. Beim Rückwärts einparken in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand, übersah er die 82-Jährige, die von der gegenüberliegenden Straßenseite gerade die Fahrbahn überquerte. Er stieß mit dem Fahrzeugheck gegen sie und überfuhr mit dem Hinterrad den Fuß der Seniorin. Sie wurde dabei schwer verletzt und wurde anschließend mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.