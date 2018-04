Heidelberg. (pol/eka) Zeugen eines ungewöhnlichen Vorgangs am Montag kurz nach 19 Uhr in der Rohrbacher Straße/Rheinstraße sucht die Polizei. Eine bislang unbekannte Frau packte eine 26-jährige Beifahrerin, die gerade die Autotür geöffnet hatte, an den Haaren, zerrte diese aus dem Auto und trat mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchtete die Unbekannte. Die 26-Jährige zog sich Verletzungen zu, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung teilweise mitbekam, verfolgte die Täterin, die in Richtung Karlsruher Straße flüchtete, verlor sie aber aus den Augen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist circa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statu, auffällig große Zähne und asiatisches Aussehen.

Bekleidet war sie mit einem dunklen, knielangen Mantel. Sie führte einen sportlichen Rucksack mit sich.



Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefonnummer 0 62 21/3 41 80 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.