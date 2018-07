RNZ. Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Pfaffengrund. Gegen 7 Uhr fuhr hier ein 24-Jähriger bei Rot über die Ampel an der Kreuzung Eppelheimer Straße/Kurpfalzring. Dabei stieß er mit dem Auto eines 49-jährigen Neulußheimers zusammen, der leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und mussten deswegen abgeschleppt werden.