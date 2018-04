Heidelberg. In der Nacht zum Mittwoch wurde in ein Anwesen am Heidelberger Schlossberg eingebrochen. Nach Polizeiangaben stieg der Täter über ein offen stehendes Fenster in das Haus ein und entwendete zunächst Bargeld, eine Spielkonsole, eine Sonnenbrille und eine Digitalkamera. Auf dem Weg aus dem Haus fiel ihm die Handtasche der Bewohnerin auf. Er stahl den Autoschlüssel für den vor dem Haus geparkten Audi-Kombi und stahl das grau-metallic-farbene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen D-LL-1451. Der Pkw hat einen Zeitwert von über 30.000 Euro. Im Audi befand sich außerdem Computerzubehör im Gesamtwert von rund 33.000 Euro

Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 70.000 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Heidelberger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06221/992421 melden. (pol)