Heidelberg. (pol/eka) Der 59-jährige Fahrer eines Baustellenkippers hat am Mittwochmorgen in der Agnesistraße einen Verkehrsunfall mit fast 20.000 Euro Sachschaden verursacht. Er fuhr gegen 8.30 Uhr in Richtung Langer Anger und hatte hierbei die Kippmulde des Fahrzeuges angehoben. Als der Mann unter einer Kabelbrücke durch fahren wollte, blieb er mit der Kippmulde hängen, sodass die Brücke einstürzte. Auch eine Straßenlaterne wurde hierbei beschädigt. Verletzt wurde niemand.