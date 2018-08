Heidelberg (pol/fhs) In dem Parkhaus eines Supermarktes in der Hertzstraße wurde am Dienstag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr ein BMW der 1er Baureihe beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen das Fahrzeug und fuhr dann einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.