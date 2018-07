Heidelberg-Neuenheim. (pol) Glücklicherweise unverletzt blieb eine 22-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Jahnstraße. Die junge Frau war kurz vor Mitternacht auf der Berliner Straße in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs und wollte die Jahnstraße überqueren.

Eine 49-jährige Citroen-Fahrerin fuhr zum selben Zeitpunkt auf der Ernst-Walz-Brücke in Richtung Berliner Straße und wollte nach rechts in die Jahnstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die rote Ampel und erfasste die 22-Jährige im Kreuzungsbereich.

Diese stürzte zu Boden, blieb aber unverletzt. An dem Rad entstand geringer Sachschaden. Der Citroen blieb unbeschädigt.