Heidelberg. (pol/mün) Am späten Mittwochabend verursachte der Fahrer eines Opel in Wieblingen einen Unfall und fuhr anschließend weiter, ohne sich um einen gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Opel-Fahrer fuhr kurz vor 19 Uhr in der Adlerstraße vom Fahrbahnrand an und streifte dabei einen entgegenkommenden Radfahrer, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Durch den Anstoß stürzte der 21-Jährige zu Boden, blieb jedoch unverletzt.

Trotz Lichtzeichen und Hupens eines anderen Autofahrers, der den Unfall beobachtet hatte, fuhr der Unfallverursacher weiter. Der Zeuge merkte sich die Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Die Beamten fanden den unfallbeteiligten Opel vor der Wohnung des Fahrers. Am Steuer saß der 80-jährige Autobesitzer, der jedoch bestritt, gefahren zu sein. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 80-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.