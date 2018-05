Heidelberg. (pol) Ein 44-jähriger Autofahrer verursachte am späten Montagabend in der Jahnstraße einen Unfall und flüchtete. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer gegen 22.20 Uhr bei der Einmündung Posseltstraße über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte dabei ein Verkehrszeichen umgefahren. Ein Zeuge allerdings hatte beobachtet, wie der VW-Fahrer angehalten, das abgefallene Kennzeichen in das Auto gelegt hatte und weggefahren ist. Die polizeilichen Ermittlungen hatten noch am selben Abend Erfolg. Der Autofahrer konnte daheim angetroffen werden. In seiner ersten Vernehmung bestritt er die Vorwürfe. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 06221/45690 in Verbindung zu setzen.