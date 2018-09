Heidelberg. Am Samstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr fuhr ein dunkel lackiertes Auto, vermutlich der Marke Ford, auf der Mannheimer Straße in Richtung Edingen. Die Mannheimer Straße ist in diesem Bereich in Wieblingen wegen Bauarbeiten gesperrt, was den Ford-Fahrer nicht davon abhielt, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit hindurchzufahren, so die Polizei. Beim Durchfahren der dortigen Fahrbahnverengung verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Ford und prallte gegen eine Leitplanke. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Edingen fort. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Ford müsste erheblich an der Fahrzeugfront bzw. am Unterboden beschädigt sein.

Zeugen können sich bei der Verkehrspolizei in Heidelberg unter der Telefonnummer 06221/991870 melden. (pol)