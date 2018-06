Heidelberg. (pol/rl) Eine leicht verletzte Fahrerin und ein total beschädigtes Auto sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen, 4. Januar, auf der Bundesstraße B 535 zwischen Heidelberg und Schwetzingen. Auf vereister Fahrbahn verlor eine 39-jährige VW-Fahrerin kurz vor 7 Uhr die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. An dem Auto entstand rund 4000 Euro Sachschaden.