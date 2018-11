Heidelberg. (pol/rl) Von zwei jungen Männern angegriffen wurde eine sechsköpfige Personengruppe auf der Neuenheimer Neckarwiese am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht kamen die beiden Männer kurz vor 1.30 Uhr auf die Gruppe zu und bewarf diese mit Glasflaschen.

Zudem wurde einem 20-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen, sodass er eine Kopfplatzwunde davontrug. Per Rettungswagen kam er zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Einen 19-Jährigen traf eine Flasche am Kopf und hinterließ ein Hämatom.

Die Polizei konnte später einen 22-jährigen betrunkenen Verdächtigen in Höhe der Uferstraße festnehmen. Die Fahndung nach dem Mittäter verlief ergebnislos. Der 22-Jährige hatte knapp ein Promille intus und wurde auf das Polizeirevier Heidelberg-Nord gebracht. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung kam er wieder auf freien Fuß.