Heidelberg. (pol/pad) Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 42-Jähriger bei Arbeiten auf einem Recyclinghof am Donnerstagvormittag in der Oftersheimer Straße zu. Gegen 10.30 wurde der Mann laut Polizei beim Beladen eines Muldenkippers mit einer etwa 1,5 Tonnen schweren Baggerschaufel an die Bordwand des Lasters gedrückt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Ursache hinzugezogen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.