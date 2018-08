Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/rl) Schwere Brandverletzungen erlitt am Mittwochvormittag, 5. März, ein Mann bei Arbeiten in einer Firma in der Dischingerstraße. Der Heidelberger Kriminalpolizei zufolge war der Arbeiter kurz vor 9 Uhr mit Bohrarbeiten beschäftigt, als er mit einem Stromkabel in Kontakt geriet. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Schwerverletzte in eine Klinik eingeliefert. Nach einer ersten Einschätzung des Notarztes besteht Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Arbeitsunfalls dauern an.