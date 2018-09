Heidelberg-Kirchheim. (dpa/pol/rl) Gegen 20.15 Uhr wurde am Mittwochabend die Feuerwehr Heidelberg zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhauses in der Zentstraße gerufen. Dort hatte eine 20-Jährige in ihrer Wohnung im ersten Geschoss versucht einen Adventskranz anzuzünden. Als sie die Kerzen des Kranzes mit einer bereits brennenden Kerze anzünden wollte, fiel ihr laut Polizeibericht die Kerze aus der Hand und entzündete den mit Watte gefüllten Kranz. Das Feuer breitete sich rasch in der Wohnung aus. Die 20-jährige konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und löschte das Feuer.

Eine Bewohnerin des zweiten und ein Bewohner des dritten Stockes kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Heidelberger Krankenhaus. Sie hatten den Rauch beim Verlassen des Hauses über das Treppenhaus eingeatmet. Die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die anderen Bewohner konnten nach dem Einsatz der Feuerwehr wieder zurück in ihre Wohnungen. Es entstand rund 150.000 Euro Sachschaden.

Erst am vergangenen Samstag hatte ein brennender Adventskranz einer 64-Jährigen in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis beinahe das Leben gekostet. Die Frau erlitt beim Anzünden der Kerzen einen Schlaganfall. Sie verlor das Bewusstsein während sich das Feuer in ihrer Wohnung ausbreitete. Eine Nachbarin konnte aber noch rechtzeitig Hilfe holen.