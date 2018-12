Heidelberg. In der Handschuhsheimer Husarenstraße wurde am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung im obersten Stock eines Hochhauses eingebrochen. Die Anwohnerin hatte nach Angaben der Polizei das Gebäude um 13.15 Uhr verlassen, bei ihrer Rückkehr gegen 17 Uhr entdeckte sie den Einbruch und verständigte sofort die Polizei.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter die Wohnungstür mit brachialer Gewalt aufgehebelt hatten. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke, Kommoden und Behältnisse geöffnet, der Inhalt durchsucht und in der ganzen Wohnung verstreut. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe gestohlen. Wie sich der oder die Täter Zugang zu dem Hochhaus verschafft haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Husarenstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/992421 bei der Kriminalpolizei zu melden.