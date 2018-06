Heidelberg-Altstadt. (pol/sfa) Drei Männer gaben sich am Sonntagmorgen gegenüber Touristen in der Hauptstraße als Polizisten aus und versuchten dabei Bargeld zu erbeuten. Die Männer im Alter von 27, 43 und 56 Jahren hielten um 9.15 Uhr mehrere Touristen an, um sie zu "kontrollieren". Dabei ließen sich die falschen Polizisten die Ausweise und Bargeld der Touristen aushändigen. Nach der Kontrolle gaben sie dies wieder zurück, behielten aber heimlich einen Teil des Bargeldes. So kamen 3500 Euro zusammen.

Laut Polizei wurde jedoch einer der Touristen misstrauisch und bat Passanten um Hilfe. Als die Tatverdächtigen dies bemerkten, flüchteten sie in die Fahrtgasse. Als sie in Richtung Neckar rannten und in ein Auto stiegen, in dem der dritte Mann saß, fielen sie einer Polizeistreife des Reviers Heidelberg-Mitte auf. Diese hatte bis dahin noch nicht von dem Trickdiebstahl gehört.

Aufgrund des verdächtigen Verhaltens, folgte die Streife dem Auto jedoch auf der Bundesstraße B 37, hielt es in Höhe des Marstalls an und kontrollierte die drei Männer. Zuvor hatten sich die Touristen bei der Polizei gemeldet, sodass die Kollegen bei der Kontrolle der drei Tatverdächtigen informiert wurden. Die Streife nahm das Trio fest und brachte es auf das Revier. In der Hosentasche des 56-Jährigen fand das zuvor erbeutete Bargeld, im Auto entdeckten die Beamten den bei der Tat benutzten falschen Dienstausweis. Die Touristen konnten die Festgenommenen eindeutig identifizieren.