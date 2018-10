Heidelberg. (pol/noa) 116 Fahrradfahrer wurden vergangene Woche im Rahmen der Aktion Plus5 kontrolliert und verwarnt. 104 Radler waren auf Radwegen in die falsche Richtung unterwegs. 9 Radfahrer fuhren auf dem Gehweg und 3 auf der Fahrbahn, obwohl ein Radweg vorhanden war. Hintergrund Information Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf rnz.de/aktionplus5. Information Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf rnz.de/aktionplus5.

Ziel der Präventions-Kampagne "Plus5" ist, Radunfälle zu reduzieren. Der Appell an die Radfahrer lautet, fünf Minuten mehr für die jeweilige Strecke einzuplanen, die Verkehrsregeln einzuhalten und so entspannter und sicherer am Ziel anzukommen.

Über die Woche waren Polizei und Gemeindevollzugsdienst während der Hauptverkehrszeiten im Einsatz und kontrollierten Radfahrer. Die "Verkehrssünder" werden per Trillerpfeifen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht und angehalten. Als "Denkzettel" übergeben die Beamten eine mit Verhaltenshinweisen bedruckte Karte.