Dossenheim. (pol/gs) Am Sonntag wurden zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren festgenommen, nachdem sie in der Bergstraße insgesamt fünf Wahlplakate der AfD abrissen und demolierten. Eine Polizeistreife ertappte die Täter am Sonntagabend um 1 Uhr auf frischer Tat. Die jungen Männer sind mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.