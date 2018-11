Heidelberg. (pol/pad) Eine 87-Jährige Frau aus Rohrbach wurde am Sonntagvormittag Opfer eines Trickbetrugs. Laut Polizeibericht hatte gegen 8 Uhr morgens ein Unbekannter bei der Rentnerin angerufen und sich als deren Sohn ausgegeben. Er gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem er ein Mädchen überfahren habe. Dann bat er die Frau um 5000 Euro, die er dringend benötige, um die Angelegenheit zu klären.

Die besorgte 87-Jährige händigte daraufhin den vierstelligen Betrag an einen unbekannten Mann aus, der kurz nach dem schockierenden Anruf an der Wohnungstür der Rentnerin aufgetaucht war.

Nach familieninternen Rückfragen im Nachhinein wurde der Frau jedoch schnell klar, dass sie einem Betrug aufgesessen war, woraufhin ihr "echter" Sohn die Polizei informierte.

Der unbekannte Kurier war etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß und hatte rötliche Haare. Er trug einen dunklen langen Mantel.

Zeugen, aber auch andere Opfer des Trickbetrügers, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe "Cash Down" der Kriminaldirektion Heidelberg unter 0621/174-0 oder mit einer dem Wohnort nahegelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.