Heidelberg. (pol/mün) Eine 32 Jahre alte Frau, die einer Bande von "Enkeltrickbetrügern" angehören soll, ging am Freitag in Heidelberger einer 75-jährigen Seniorin auf den Leim. Am Telefon hatte sich ein Unbekannter als Neffe der Altstadt-Bewohnerin ausgegeben und mitgeteilt, dass er für ein Immobiliengeschäft 24.000 Euro benötige. Zum Schein ging die Seniorin auf die Forderung und vereinbarte am Nachmittag einen Abholtermin für eine Mittelsfrau. Danach tat die 75-Jährige das einzig Richtige: Sie kontaktierte die Polizei.

Als es am Freitag kurz vor 15 Uhr tatsächlich an der Haustür der Frau läutete, erfolgte der Zugriff. Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahmen die 32-jährige Tatverdächtige fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Sie wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Anschließend wurde die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob die Tatverdächtige für die Begehung weiterer ähnlich gelagerter Straftaten verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.