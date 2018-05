Heidelberg. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein 71-jähriger Fahrrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Handschuhsheim am Freitagabend. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der Dossenheimer Landstraße in Richtung Dossenheim unterwegs. In Höhe der Fritz-Frey-Straße wechselte auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei mit einem Mercedes.

Der Radfahrer stürzte daraufhin, zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu und kam in ein Krankenhaus. Nach Aussage der Ärzte ist Lebensgefahr nicht auszuschließen.