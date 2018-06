Heidelberg. (pol/mün) Beim Einparken auf einem Firmengelände in der Heidelberger Altstadt verletzte eine 71-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr einen 23-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, schwer. An dem Firmengebäude in der Hauptstraße entstand außerdem ein hoher Sachschaden und an dem Pkw der Verursacherin ein Totalschaden.

Die 71-Jährige versuchte auf dem Innenhof der Firma mit ihrem PKW rückwärts einzuparken. Durch einen Fahrfehler raste sie laut Polizei rückwärts mit hoher Geschwindigkeit auf einen 23-jährigen Paketzusteller zu, der sich hinter ihrem Fahrzeug aufhielt. Diesen drückte sie mit ihrem Fahrzeug auf eine niedrige Mauer sowie die sich dahinter befindliche Glasfront des Firmengebäudes. Der PKW stellte sich bei dem Aufprall hinten nach oben auf, der junge Mann wurde zunächst zwischen PKW und Glasfront eingeklemmt. Die PKW-Fahrerin lenkte sodann ihr Fahrzeug wieder nach vorne und kam zum Stehen. Der Schwerverletzte wurde in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird.