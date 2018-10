Heidelberg. Einen 58-jährigen Mann hat die Bundespolizei im Heidelberger Hauptbahnhof festgenommen. Die Beamten stellten bei einer routinemäßigen Überprüfung am Sonntag gegen 21.20 Uhr fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Landau wegen Diebstahl mit Haftbefehl gesucht wurde. Die geforderte Geldstrafe von 750 Euro konnte er nicht bezahlen, weshalb er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen absitzen muss. Der 58-Jährige wurde noch am selben Tag in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert. (pol)