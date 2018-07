Heidelberg. Ein Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Hauptstraße überführte am Dienstagabend eine Heidelbergerin, nachdem sie das Etikett an einer braunen Esprit-Ledertasche entfernt und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen hatte.

Nach Polizeiangaben sprach er in der Fußgängerzone die 47-Jährige auf den Diebstahl an und nahm sie mit in dessen Büro. In einer mitgeführten Plastiktasche konnten weitere Artikel, die sie kurz zuvor in einem anderen Geschäft gestohlen haben soll, aufgefunden werden. Die Frau wurde der Polizei überstellt; sie sieht einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen. (pol)