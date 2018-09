Heidelberg-Emmertsgrund. (pol/rl) Ein Betrunkener beschäftigte in der Nacht zum Samstag mehrfach die Polizei. Erstmals wurde der 40-Jährige von den Beamten gegen 22.40 Uhr schlafend in seinem Auto in der Straße "Im Emmertsgrund" gefunden. Um zu verhindern, dass er wegfährt, nahm ihm die Polizei die Autoschlüssel ab.

Kurz vor 1.30 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner, weil der 40-Jährige in regelmäßigen Abständen die Hupe betätigte. Die gerufenen Beamten forderten den Mann auf, sein Auto zu verlassen und in seine nahegelegene Wohnung zu gehen.

Eine Stunde später meldete sich erneut ein Anrufer bei der Polizei. Wieder ging es um den betrunkenen 40-Jährigen, der laut Polizeibericht nun lautstark vor seiner Wohnung randalierte. Der 40-Jährige wurde nun in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung auf das Revier gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Nach der Untersuchung durch eine Ärztin verbrachte der Betrunkene die Nacht im Notarrest.