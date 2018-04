Heidelberg. Die Polizei sucht weitere Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich an der Straßenbahnhaltestelle in der Odenwaldstraße im Stadtteil Kirchheim am Mittwoch, 28. August, ereignete. Ein 31-jähriger Mann war um 13.10 Uhr in der Linie 26 kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass er seine Fahrkarte nicht entwertet hatte. Bei der weiteren Überprüfung ging der Mann nach Polizeiangaben plötzlich mit Bissen und Tritten auf den 39-jährigen Fahrausweisprüfer und seine drei Kollegen los, bis er schließlich überwältigt werden konnte. Zwei Kontrolleure zogen sich Bisswunden zu, ihre beiden Kollegen wurden ebenfalls leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 bei der Polizei zu melden. (pol)