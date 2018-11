Heidelberg. (pol) Zwei Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.10 Uhr in der Mannheimer Straße versucht, einen jungen Mann auszurauben. Die beiden griffen den 27-Jährigen laut Polizei in Höhe der Neckarspitze unvermittelt an, sie traten und schlugen ihn und forderten die Herausgabe seines Geldes. Bevor die Täter an das Geld kamen, gelang es dem 27-Jährigen wegzulaufen und einen Autofahrer anzuhalten, der ihn zur Polizei brachte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 27-Jährige erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden, zudem brach ihm ein Schneidezahn ab. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zwei männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 18 bis 23 Jahre alt, athletische Figur, blonde Haare, die seitlich abrasiert waren. Er war mit einem weißen Tank-Top, einer hellen Jacke bekleidet und trug vermutlich Jeans. Der Mann sprach deutsch. 2. Täter: Etwa 1,80 Meter groß, ebenfalls zwischen 18 bis 23 Jahre alt, hagere Figur, mittellanges braunes Haar mit Seitenscheitel. Er war bekleidet mit einem grünen T-Shirt und Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1745555 in Verbindung zu setzen.