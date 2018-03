Heidelberg. Ein Anwohner bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr, dass sich auf dem Boxbergring ein Mann an geparkten Autos "zu schaffen" mache. Er verständigte die Polizei, die mehrere Streifen dorthin schickte. Diese bemerkten an der Einmündung "Im Eichwald" einen 26-jährigen Verdächtigen. Dieser ließ bei der Flucht zwei mobile Navigationsgeräte und persönliche Gegenstände fallen. Gegen 2:15 Uhr stellte eine Streife den Mann an der Ecke Buchwaldweg und "Im Eichwald" und nahm ihn fest. Laut Polizei versuchte der Mann zumindest im Boxbergring, an sämtlichen geparkten Autos zwischen den Anwesen Nr. 15 und 23 die Türen zu öffnen. An einem Fahrzeug sei dabei auch die Alarmanlage ausgelöst worden. Aus welchen Autos die beiden Navigationsgeräte stammen, sei noch unklar. Sowohl die Besitzer der Navigationsgeräte, als auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Emmertsgrund, 06221/381518, oder dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, 06221/34180, in Verbindung zu setzen. (pol/rl)