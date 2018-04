Heidelberg. (pol/mün) Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung musste eine 26-Jährige nach einem Zimmerbrand in Heidelberg-Kirchheim in eine Klinik eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer im Schlafzimmer einer Dachgeschosswohnung in der Pleikartsförster Straße gegen 1.40 Uhr aus. Die Flammen griffen dann auf die Holzvertäfelung im Zimmer über. Die 26 Jahre alte Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Etwa zehn Bewohner des Drei-Familienhauses konnten selbständig das Anwesen verlassen und wurden für die Dauer der Löscharbeiten im nahegelegenen Gerätehaus der Feuerwehr Kirchheim untergebracht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Durch die Rußbildung wurde die Dachgeschosswohnung unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.