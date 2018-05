Heidelberg. (pol/rl) Schwer verletzt wurde eine 22-Jährige bei einem Unfall am Donnerstag im Czernyring. Die Radfahrerin war von der Hebelstraße in Richtung Montpellierbrücke unterwegs und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei achtete sie laut Polizei nicht auf ein neben ihr fahrendes Auto einer 40-jährigen Fahrerin und prallte gegen den rechten vorderen Kotflügel. Die Radlerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer.

Die 22-Jährige musste per Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Fahrrad die rückwärtige Beleuchtung fehlte und die 22-Jährige zudem ohne Helm unterwegs war.