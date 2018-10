Heidelberg. (pol/eka) Zu einer heftigen Auseinandersetzung und Körperverletzung mit einem Messer kam es am frühen Samstagmorgen. Der 22-jährige Geschädigte befand sich gegen 5.20 Uhr mit seinen beiden Freunden auf dem Universitätsplatz und geriet in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei bislang unbekannten männlichen Personen. Nach einem kurzen Disput trennten sich die Parteien wieder, so die Polizei. Kurz darauf kam eine weitere männliche Person, welche zuvor nicht am Streit beteiligt war, auf den Geschädigten zu. Es kam wieder zu einem kurzen Wortgefecht, in dessen Verlauf der unbekannte Täter ein Messer zog und den 22-jährigen im Oberlippenbereich verletzte. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Marktplatz. Der junge Mann erlitt eine tiefe Schnittverletzung und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Der flüchtige Täter konnte lediglich als männlich, circa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0 62 21/99 17 00.