Heidelberg. (pol/sfa) Eine 22-jährige Fußgängerin wurde am Hauptbahnhof am Montagmorgen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei rannte die Frau kurz nach 7 Uhr von der Straßenbahn-Haltestelle über die Kurfürsten-Anlage zum Nordeingang des Bahnhofs. Dabei missachtete sie eine rote Fußgängerampel. Beim Überqueren der Straße erfasste ein Renault aus Richtung Römerkreis die 22-Jährige und verletzte sie schwer.

Die Fußgängerin kam nach der Notarzt-Versorgung per Rettungswagen in eine Klinik. An dem Auto entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der 0621/1744140 zu melden.