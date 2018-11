Heidelberg. (pol/rl) Einen mutmaßlichen Drogendealer erwischte die Polizei in der Weststadt am frühen Freitagmorgen. Laut Polizeibericht fiel einer Streife gegen 3 Uhr in der Lessingstraße ein 35-jähriger Mann auf. Als sie ihn ansprachen, bemerkten sie starken Marihuanageruch und durchsuchten ihn.

Dabei fanden die Beamten mehr als 22 Gramm Marihuana. Nach weiteren Maßnahmen auf dem Revier ordnete dann die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der mehr als 50 Tabletten gefunden wurden. Noch ist nicht klar, um welche Substanz es sich dabei handelt.

Gegen den 35-Jährigen wird nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.