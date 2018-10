Heidelberg. Übel zusammengeschlagen wurde ein 21-Jähriger aus Nußloch am Mittwochabend gegen 20 Uhr in einer Hinterhofeinfahrt auf der Rückseite eines Drogeriemarktes in der Sofienstraße. Der junge Mann war laut Polizei zunächst von einem Mann auf dem Bismarckplatz angesprochen und aufgefordert worden, mitzukommen, weil "etwas" geklärt werden müsse. Zunächst hatte sich der Geschädigte geweigert, wurde dann von dem Unbekannten aber am Arm ergriffen und mitgezogen. Man ging schließlich zu der genannten Hofeinfahrt. Hier warteten bereits drei weitere Männer, die dann unvermittelt auf ihr Opfer einschlugen. Hierdurch verlor er das Bewusstsein und wurde nicht unerheblich verletzt wurde. Außerdem nahmen die Schläger ihrem Opfer auch noch seinen Geldbeutel und sein Handy ab, nachdem er bewusstlos geworden war. Nachdem der Geschädigte wieder zu sich gekommen war, ging er zunächst nach Hause, von wo er dann in der Nacht in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Von den Tätern konnte nur der Unbekannte beschrieben werden, der den 21-Jährigen auf dem Bismarckplatz angesprochen hatte. Es handelt sich um einen Mann, etwa 30 Jahre alt, etwa 1,8 Meter groß, schlank, zurück gegelte dunkle Haare. Er trug eine Sonnenbrille, ein schwarzes Hemd und Bluejeans, sowie rote Schuhe der Marke "Jordan".

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, sich beim Polizeirevier HD-Mitte (Telefonnummer 06221/9917009) zu melden. (pol)