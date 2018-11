Heidelberg. Festgenommen wurden zwei junge Männer, nachdem sie einem 21-jährigen Mann am frühen Samstagmorgen grundlos ins Gesicht geschlagen hatten. Der 21-jährige ging kurz nach Mitternacht mit zwei Begleiterinnen die Hauptstraße entlang, als ihm ein 23- und ein 19-Jähriger entgegenkamen und ihm jeweils einen Schlag ins Gesicht versetzten. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen. Danach flüchteten die beiden betrunkenen Schläger in Richtung Bismarckplatz. Eine Streife könnte sie kurz darauf in der Höhe der St.-Anna-Gasse festnehmen. Gegen beide wird Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (pol)