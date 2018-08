Heidelberg. (ots) Am einen brutalen potenziellen Kunden geriet ein Taxifahrer in der Bergheimer Straße am Freitagmorgen. Laut Polizei hatte ein betrunkener 19-Jähriger gegen 3.30 Uhr das Taxi angehalten, um sich nach Hause fahren zu lassen. Weil der junge Mann kein Bargeld hatte, bot er dem Taxi-Fahrer sein Mobiltelefon als Pfand an.

Als der Fahrer das Gerät an sich nehmen wollte, schlug ihn der 19-Jährige so fest, dass er Fahrer kurz bewusstlos wurde. Danach floh der 19-Jährige vom Tatort in der Bergheimer Straße durch die Bahnstadt.

Wenig später entdeckte ihn ein Streifenwagen in der Bahnstadt und wollte ihn festnehmen. Unvermittelt griff der 19-Jährige daraufhin die Beamten an, die den aggressiven jungen Mann mit Pfefferspray stoppten. Der 19-Jährige sieht nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.