Heidelberg. (pol/mün) Ein 18 Jahre alter Leimener wurde am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Mannes, der ihn offenbar über längere Zeit drangsalierte. Der junge Leimener wurde von dem Unbekannten gegen 5 Uhr am S-Bahnhof Rohrbach-Kirchheim in Heidelberg angesprochen, geschlagen und musste dann sein Handy herausgeben. Nach weiteren Ohrfeigen musste er auch noch seinen Ausweis und sein Bargeld dem Angreifer geben. Dann - so teilt die Polizei mit - verlangte der Räuber, dass der 18-Jährige mit ihm in der S-Bahn Richtung Karlsruhe fährt. Danach wechselten sie die Bahn und fuhren wieder zurück bis Heidelberg-Hauptbahnhof. Immer wieder habe der unbekannte Mann Geld von ihm verlangt, sich dann aber vor dem Hauptbahnhof in Richtung Straßenbahnhaltestelle entfernt. Erst nach einiger Zeit habe der 18-Jährige, der laut Polizei sehr eingeschüchtert war, über eine Verkäuferin im Hauptbahnhof die Polizei verständigt. Eine Personenbeschreibung konnte er nicht abgeben.

Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen auf den Vorfall aufmerksam wurden, können sich unter der Rufnummer 0621/174-5555 bei der Polizei melden.