Heidelberg. (pol/mün) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte gegen zwei junge Täter. Sie sollen am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr an einem Wartehäuschen am Bismarckplatz einen 18-Jährigen geschlagen haben. Anschließend flüchteten die beiden zusammen mit zwei weiteren jungen Männern, die allerdings nicht beteiligt waren, in Richtung Rohrbacher Straße, berichtet die Polizei.

Der 18-Jährige wurde nach der Aufnahme der Anzeige zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Einer der Schläger wird wie folgt beschrieben: Er soll 16 Jahre und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine stämmige Statur sowie kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er habe einen schwarzen Trainingsanzug mit einer schwarzen Bauchtasche getragen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/99-1700 entgegen.