Heidelberg. (pol/eka) Opfer eines unbekannten Grapschers wurde eine 17-jährige Frau am Montagmorgen am Hauptbahnhof. Die junge Frau wartete kurz nach 8 Uhr nahe des RNV-Kundenzentrums auf die Straßenbahn der Linie 5. Als sie gerade einsteigen wollte, ging eine unbekannte männliche Person hinter ihr vorbei, packte sie zunächst mit festem Griff am Gesäß und fasste ihr schließlich zwischen die Beine. Danach flüchtete die Person in Richtung Hauptbahnhof.



Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,85 Meter groß und war bekleidet mit einer schwarz-grauen Stoffhose sowie einem grauen Mantel aus grobem Stoff.



Mehrere Personen, die ebenfalls an der Haltestelle gewartet haben, dürften die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefonnummer 06 21/1 74 55 55 in Verbindung zu setzen.