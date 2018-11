Heidelberg. (pol/mün) Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand bei einem Dachbrand in der Poststraße in Heidelberg. Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr verschweißten Arbeiter auf einem Dach eines einstöckigen Gebäudes Bitumenbahnen, wodurch diese in Brand gerieten, teilt die Polizei mit. Die verständigte Berufsfeuerwehr konnte zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Neuenheim mit insgesamt 24 Personen den Brand in kürzester Zeit löschen. Personen wurden nicht verletzt.