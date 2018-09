Heidelberg-Weststadt. (pri/pol/rl) Ein Unfall mit 15 Verletzten ereignete sich an der Kreuzung Kaiserstaße und Ringstraße am Dienstagabend. Ein Mercedes war auf der Ringstraße stadtauswärts unterwegs gewesen und wollte am Arbeitsamt nach rechts in die Kaiserstraße abbiegen. Dabei musste er wegen Radfahrern verkehrsbedingt halten.

Weil das Heck des Mercedes noch zum Teil auf die Ringstraße ragte, musste ein mit rund 100 Flüchtlingen voll besetzter Shuttle-Bus auf dem Weg ins Patrick-Henry-Village eine Notbremsung einleiten und fuhr zudem noch leicht auf den Mercedes auf.

Bei dem Unfall wurden der 49-jährige Mercedes-Fahrer und 14 Fahrgäste im Bus durch die Vollbremsung leicht verletzt. Der 39-jährige Shuttle-Bus-Fahrer blieb unverletzt. Die Verletzten kamen mit mehreren Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser. Die unverletzten Fahrgäste wurden per Ersatzbus der Feuerwehr ins Patrick-Henry-Village gebracht.

Im Einsatz waren acht Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge sowie die Berufsfeuerwehr. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.